Micic: Hayaldi gerçek oldu

Üst üste 2. kez Dörtlü Final'in MVP'si seçilen Vasilije Micic, "Kulübün tarihi ve kendi kariyerlerimiz için önemli bir başarı elde ettik. 2 . kez MVP seçilmem benim için hayalin gerçeğe dönüşmesi oldu." dedi.
Üst üste 2. kez Dörtlü Final'in MVP'si seçilen Vasilije Micic, "Kulübün tarihi ve kendi kariyerlerimiz için önemli bir başarı elde ettik. 2 . kez MVP seçilmem benim için hayalin gerçeğe dönüşmesi oldu. Biz bir basketbol ülkesiyiz. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim" dedi. Shane Larkin ise "Türk basketbolu ve kulübümüz için çok özel bir şey başardık. Umarım bu şekilde tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.