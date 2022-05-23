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Hoş geldin şampiyon

Ergin Ataman: Bir Türk spor adamı olarak Türkiye’yi bu şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. İnşallah şampiyonluklar devam edecek

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Hoş geldin şampiyon

THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'e yurda dönüşte coşkulu bir karşılama yapıldı. İstanbul Havalimanı'nda uçağın yanaştığı yolcu kapısında bando eşliğinde çalınan marşlarla karşılanan kafileye çiçek verildi. Havalimanı çıkışında da çok sayıda taraftar lacivertbeyazlı takıma tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonlukların devam edeceğinin müjdesini verdi.

KALPLERİ BİZİMLEYDİ

Büyük bir iş başardıklarını ifade eden Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk milletinin kalbinin bizimle attığını biliyorduk. Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçtik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Umarım Türkiye'de bu tip başarılar devam eder. Bir spor adamı olarak Türkiye'yi temsil ettiğim için mutluyum. İnşallah daha büyük başarılar Türkiye'ye gelir. Üst üste ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğumuzu coşkuyla karşıladılar. İnşallah bu devam edecek."

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