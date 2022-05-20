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Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos maçından galibiyetle ayrılarak büyük bir sevinç yaşatan Anadolu Efes'in rakibi, Barcelona'yı mağlup eden Real Madrid oldu. THY Euroleague 2022'nin final maçı için geri sayım başladı. Finaldeki temsilcimiz Anadolu Efes'in Real Madrid ile ne zaman karşılaşacağı araştırılmaya devam ederken; Anadolu Efes - Real Madrid Final Four finalinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 13:12 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 13:21
Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşacak ve nefes kesen maçın galibi şampiyon olacak. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid, Barcelona'yı geride bırakırken; final maçında Efes'e karşı vereceği mücadelenin detayları haberimizde...

ANADOLU EFES - REAL MADRID FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı TSİ 20:00'de başlayacak ve 21 Stark Arena'da oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

POIRIER'DEN AÇIKLAMA

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı geride bırakarak finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes ile oynayacakları final maçına değinen Poirier, Anadolu Efes'in harika bir takım olduğunun altını çizerek "Olympiacos'a karşı harika bir maç çıkarttılar. Odaklanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız. Bir savaşımız daha var" dedi.

MICIC'TEN AÇIKLAMA

Olympiakos maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'in yıldızlarından Micic yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Normal sezondaki maç gibiydi. Önceki şutları kaçırdım ama bu şutu sonunda attım. Şut girdi. Biz Shane ile birbirimizi kıskanmıyoruz. Bu şutu kimin attığının önemi yok. Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir şuttu. Çok mutluyum. Finale çıkmak çok özeldi. Pire'de erken şut kullanmıştım son saniyelerde. O gün kaçmıştı. Bugün girdi."

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