Haberler Basketbol Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

19-21 Mayıs'ta Belgrad'da oynanacak Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un ilk gününde, Barcelona - Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Final Four'un ikinci maçı olacak karşılaşmanın galibi ile, ilk maçın galibi mücadele için hazırlanırken; peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Barcelona - Real Madrid maçına dair merak edilenler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:30
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final'in ikinci karşılaşmasında, Barcelona ile Real Madrid mücadele edecek. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte şifresiz Barcelona - Real Madrid maçına dair merak edilenler...

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in Dörtlü Final'deki 2. maçında Barcelona ile Real Madrid 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Real Madrid maçını şifresiz izlemek isteyenler, BeIN Sports HABER ve BeIN Sports 3 üzerinden maçı canlı takip edebilecek.

Maçın galibi, Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un ilk maçının kazananı ile mücadele edecek.

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