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Şampiyon Fenerbahçe Safiport!

F.Bahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 97-71 yenerek durumu 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Şampiyon Fenerbahçe Safiport!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu. Play-off final serisi 3. maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a konuk olan sarı- lacivertliler 97-71 kazanarak, seride durumu 3-0'a getirdi ve üst üste 4. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. İlk iki çeyreği önde geçen Fenerbahçe, 3. periyotta şov yaptı ve finale 75-55 galip girdi. Sarı Kanarya, maçtan 97-71 galip ayrılarak şampiyon oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU SABALLY
Fenerbahçe'de Sabally 22, Mc Bride 19, Olcay Çakır 16 ve Williams 15 sayıyla en skorer isimler oldu. Mersin ekibinde ise Zellous'un 19 ve Sinem'in 17 sayısı galibiyete yetmedi. Sarı- lacivertlilerin kupası ve madalyalarını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan verdi. Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe'den 1.93 boyundaki, 24 yaşındaki Gambiya asıllı Alman forvet Satou Sabally oldu.

BAKAN'DAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan F.Bahçe Safiport için tebrik mesajı yayımladı.

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