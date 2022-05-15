Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor: 100-87 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor: 100-87 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 100-87 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:17 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:19
Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor: 100-87 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 100-87 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci müsabakası, 17 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Henry 12, Melih Mahmutoğlu 14, Pierre 8, Vesely 8, Booker 15, De Colo 27, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 7, İsmet Akpınar, Ahmet Düverioğlu, Ekrem Sancaklı, Tarık Biberovic

Frutti Extra Bursaspor: Needham 17, Onuralp Bitim 18, Hayes 11, Dudzinski 10, Holland 14, Andrews 12, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 2

1. Periyot: 26-21

Devre: 50-47

3. Periyot: 65-63

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