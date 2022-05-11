Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 90-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başladı. Son şampiyon Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Pınar karşıyaka'yı konuk etti.

İlk periyodu 22-17 önde bitiren Anadolu Efes, soyunma odasına da 43-30 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de baskılı oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 65-43 önde girdi.

Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Ergin Ataman'ın öğrencileri, Pınar Karşıyaka'yı 90-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes'te Buğrahan Tuncer , Shane Larkin , Erten Gazi 13'er, James Anderson ise 16 sayı ile oynadı. Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye 23 sayı ile maçın skorer oyuncusu oldu.

Seri de ikinci karşılaşma 13 Mayıs Cuma günü saat 19:30'da İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın sahasında oynanacak.

Anadolu Efes bu maçı da kazanırsa tur atlayacak. Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde ise seri 3'üncü maça uzayacak.

Anadolu Efes: 90 - Pınar Karşıyaka: 66 - Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 16, Moerman 3, Pleiss 8, Bryant 5, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 13, Ömer Can İlyasoğlu 5, Egemen Güven 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Roll 6, Colson 4, M'Baye 23, Tyus 8, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 10, Murat Göktaş 2, Ali Efe Barış

1. Periyot: 22-17

Devre: 43-30

3. Periyot: 65-43