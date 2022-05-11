Haberler Basketbol Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 90-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 90-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:51
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 90-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başladı. Son şampiyon Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Pınar karşıyaka'yı konuk etti.

İlk periyodu 22-17 önde bitiren Anadolu Efes, soyunma odasına da 43-30 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de baskılı oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 65-43 önde girdi.

Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Ergin Ataman'ın öğrencileri, Pınar Karşıyaka'yı 90-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes'te Buğrahan Tuncer , Shane Larkin , Erten Gazi 13'er, James Anderson ise 16 sayı ile oynadı. Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye 23 sayı ile maçın skorer oyuncusu oldu.

Seri de ikinci karşılaşma 13 Mayıs Cuma günü saat 19:30'da İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın sahasında oynanacak.

Anadolu Efes bu maçı da kazanırsa tur atlayacak. Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde ise seri 3'üncü maça uzayacak.

Anadolu Efes: 90 - Pınar Karşıyaka: 66 - Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 16, Moerman 3, Pleiss 8, Bryant 5, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 13, Ömer Can İlyasoğlu 5, Egemen Güven 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Roll 6, Colson 4, M'Baye 23, Tyus 8, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 10, Murat Göktaş 2, Ali Efe Barış

1. Periyot: 22-17

Devre: 43-30

3. Periyot: 65-43

DİĞER
Borussia Dortmund Erling Haaland’ın acısını çıkarmaya devam ediyor! Avrupa’nın gözde yıldızını da alıyorlar…
Acı haber Sultanbeyli'den geldi! TIR, Yunus ekibine çarptı: 1 polisimiz şehit oldu
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! İşte son durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bologna - Bursaspor | CANLI
Fenerbahçe Safiport rahat kazandı!
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (11 Mayıs)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye'nin dünü bugünü yarını Türkiye'nin dünü bugünü yarını 20:53
Sivasspor'un golü ofsayta takıldı! Sivasspor'un golü ofsayta takıldı! 20:45
Yiğiter: Finale bir adım kaldı Yiğiter: Finale bir adım kaldı 20:33
Sivasspor - Alanyaspor maçı CANLI İZLE Sivasspor - Alanyaspor maçı CANLI İZLE 20:26
Çalımbay'dan final sözleri! Çalımbay'dan final sözleri! 20:14
Aleksic 3 yıl daha Başakşehir'de! Aleksic 3 yıl daha Başakşehir'de! 17:36
Daha Eski
Sivasspor - Alanyaspor maçında 11'ler açıklandı! Sivasspor - Alanyaspor maçında 11'ler açıklandı! 18:00
Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz" Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz" 18:06
Ezeli rakipler Onur Bulut için devrede! Ezeli rakipler Onur Bulut için devrede! 18:20
UEFA finallerindeki hakemler belli oldu! UEFA finallerindeki hakemler belli oldu! 18:29
Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi... Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi... 19:29
UEFA'dan flaş karar! Yeni turnuva yolda... UEFA'dan flaş karar! Yeni turnuva yolda... 19:37