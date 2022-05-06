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Türk rüzgarı

Potadaki temsilcilerimiz Avrupa’da şov yapıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Türk rüzgarı
Türk basketbolu Avrupa'da en başarılı sezonlarından birine imza atıyor. Erkeklerde son şampiyon Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kaldı. Frutti Extra Bursaspor FIBA Avrupa Kupası finaline çıkarken kupayı almak için İtlayan ekibi Virtus Bologna'yla karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji ise FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak sezonun ilk kupasını getirdi. Kadınlarda Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikinci olurken FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray üçüncü ve Mersin Yenişehir dördüncü sırada yer aldı.
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