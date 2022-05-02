Haberler Basketbol Boston Celtics 89 - 101 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU) Bucks avantajı kaptı!

Boston Celtics 89 - 101 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU) Bucks avantajı kaptı!

NBA’de Doğu Konferansı yarı finallerinin ilk karşılaşmasında Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks‘ı kozlarını paylaştı. Konuk ekibin baştan sona önde götürdüğü mücadele 89-101 sona erdi ve Milwaukee Bucks deplasmanda avantajı kaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:30
Boston Celtics 89 - 101 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU) Bucks avantajı kaptı!

Karşılaşmayı 24 sayı, 13 ribaund ve 12 asistle tamamlayan Giannis Antetokoumpo, "Triple-Double" yapmayı başararak galibiyette büyük rol oynadı.

Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jayson Tatum, rakibin agresif savunmasına karşı 21 sayıda kalarak mağlubiyete engel olamadı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 21 sayı, 6 ribaund, 6 asist; Jaylen Brown 12 sayı, 9 ribaund, 4 asist; Al Horford 12 sayı, 10 ribaund, 3 asistle oynadı.

Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 13 ribaund, 12 asist; Jrue Holiday 25 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 3 top çalma; Bobby Portis 15 sayı, 11 ribaundla mücadele etti.

Çeyrek Skorları:

1 çeyrek: 24-27
2. çeyrek: 46-56
3. çeyrek: 70-78
4. çeyrek: 89-101

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