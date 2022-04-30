Haberler Basketbol Fenerbahçe Koleji Safiport Kastamonu Yurdum GSK'yı yenerek TBL vizesi aldı

Fenerbahçe Koleji Safiport Kastamonu Yurdum GSK'yı yenerek TBL vizesi aldı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Koleji Safiport ile Kastamonu Yurdum GSK, Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 74-60 kazanan sarı-lacivertliler TBL vizesi aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 12:52
Fenerbahçe Koleji Safiport Kastamonu Yurdum GSK'yı yenerek TBL vizesi aldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda Fenerbahçe Koleji Safiport, finale çıktı. Yarı finalde Kastamonu Yurdum GSK'yı 74-60 yenen sarı-lacivertliler TBL vizesi aldı ve böylece Fenerbahçe Beko'nun pilot takımı hedefine ulaşmış oldu.

Yarı finalde Kastamonu Yurdum GSK'yı 74-60 yenen sarı-lacivertliler, TBL vizesini aldı. Böylece Fenerbahçe Beko'nun pilot takımı hedefine ulaştı ve TBL'de mücadele etme hakkını elde etti.

Fenerbahçe Koleji'nde İsmet Baran Avşar 15 sayı 7 asist, Ahmet Safa Yılmaz 15 sayı 11 ribaund 2 asistle oynadı.


DİĞER
Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli'yi görenlerin ağzı açık kalıyor... "Defne'nin erkek hali resmen"
Bayram tatili yapacak milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İzinler çakıştığında memurun yıllık izninden düşülür mü?
Burak Elmas divan kuruluna katılmama nedenini açıkladı!
Kulübünden flaş transfer sözleri! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor - Türk Telekom maçı hangi kanalda?
"Yarım kalan işi hallettik"
Londra'da yapılan iftar etkinliğinde ezanı Türk imam Muhittin Aydın okudu
Beckham'ın karısı Victoria gündem oldu! Detoks için dev rakam...
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 13:35
Hoffenheim - Freiburg maçı ne zaman? Hoffenheim - Freiburg maçı ne zaman? 13:33
Resmi site açıkladı! Kadrodan çıkarıldı Resmi site açıkladı! Kadrodan çıkarıldı 13:31
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:26
Albayrak'tan Elmas'a isyan! "Bu kaosu siz getirdiniz" Albayrak'tan Elmas'a isyan! "Bu kaosu siz getirdiniz" 13:24
Augsburg - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Augsburg - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:19
Daha Eski
Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusu! Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusu! 13:16
Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman? Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman? 13:11
Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman? Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman? 13:02
Dortmund - Bochum maçı ne zaman? Dortmund - Bochum maçı ne zaman? 12:58
Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:56
Fenerbahçe Koleji TBL vizesi aldı Fenerbahçe Koleji TBL vizesi aldı 12:52