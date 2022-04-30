Fenerbahçe Koleji Safiport Kastamonu Yurdum GSK'yı yenerek TBL vizesi aldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda Fenerbahçe Koleji Safiport, finale çıktı. Yarı finalde Kastamonu Yurdum GSK'yı 74-60 yenen sarı-lacivertliler TBL vizesi aldı ve böylece Fenerbahçe Beko'nun pilot takımı hedefine ulaşmış oldu.

Yarı finalde Kastamonu Yurdum GSK'yı 74-60 yenen sarı-lacivertliler, TBL vizesini aldı. Böylece Fenerbahçe Beko'nun pilot takımı hedefine ulaştı ve TBL'de mücadele etme hakkını elde etti.

Fenerbahçe Koleji'nde İsmet Baran Avşar 15 sayı 7 asist, Ahmet Safa Yılmaz 15 sayı 11 ribaund 2 asistle oynadı.



