Fener'den süper start

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Safiport ile Çankaya Üniversitesi karşı karşıya geldi. Normal sezonu zirvede bitiren sarı-lacivertliler, rakibi karşısında mücadeleye iyi başlayan taraf oldu. Sabally ve McBride ile etkili olan Sarı Kanarya, ilk periyodu 19-16 önde tamamladı. İkinci periyoda Iagupova ve Sabally'nin üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Safiport, farkı açtı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına ise 43-27'lik üstünlükle gitti.

FARKI AÇTILAR

Üçüncü periyota da etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 11-0'lık seriyle durumu 54-27 yaptı. Agresif oyununu sürdüren Kanarya, final periyoduna 65-33 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümünde de rakibini domine ederek maçı 91-57 kazandı ve çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. İki maç kazanan takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.