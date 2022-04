Son dakika spor haberleri: Zeljko Obradovic Bursa yenilgisi sonrası konuştu! "Problem bensem..."

Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, 7DAYS EuroCup son 16 maçında deplasmanda turnuvanın favorilerinden Partizan'ı uzatma sonucunda 95-103 devirerek Avrupa basketbolunda senenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Maçın ardından beklentileri karşılayamamanın getirdiği hayal kırıklığıyla duygularını döken Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, şu ifadeleri kullandı:

Bursa'yı galibiyetlerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bu, tek maçlık bir eleme sistemiydi. Oyuncularım ve taraftarlar adına üzgünüm. Mağlubiyetin bütün sorumluluğunu alıyorum. Saha içi hakkında detaya girmek istemiyorum. Maçı kolay şekilde bitirme şansımız vardı ama başaramadık. Maçta yaşanan her şeyin sorumluluğunu üstleniyorum. Tecrübeli olan benim, böylece sorumluluk da bende oluyor.

62 yaşındaki tecrübeli koç, maç sonu hakkında detaya girmek ya da herhangi bir oyuncusunu hedef göstermekten kaçındı ve şunları kaydetti:

Nasıl olduysa oldu, bizim için kötü oldu. Analiz yapabilirim size ancak detaya girmek istemiyorum. Bir yılımızı boşa harcadık. Buraya çok büyük hedeflerle gelmiştim. Tek maç olduğunu biliyorduk, en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Her zaman oyuncularımın arkasında dururum. Her zaman harika bir ekibimin olduğunu savunurum ancak bu akşam bu, yeterli değildi. Kariyerimin en ağır yenilgilerinden biri. Sezon içinde Sırbistan Kupası Finali hariç her şey iyiydi. Kulübün sahibinin, spor direktörlerinin, profesyonel ekibin ve oyuncuların ne kadar adanmış olduğunu biliyorum. Soyunma odasına gittim ve ne yapacağımı bilemedim bile. Kafamda böyle biteceğine dair hiçbir hazırlık yoktu. ABA'de playofflar devam ediyor, ders çıkarıp oraya hazırlanma zamanı.

"AYRILDIĞIM ZAMAN ORTADA BİR PROBLEM KALMAZ"

Obradovic, Sırbistan ekibindeki geleceğini de sorguladı ve şöyle devam etti:

Buraya 3 yıllığına geldim. Eğer takım yaptığım işten memnun değilse, daha iyi biri varsa işi bırakabilirim. Benim için sorun değil. Zor evet fakat hayat böyle. Eğer problem bensem, ayrıldığım zaman ortada bir problem kalmaz. 18 maç mücadele ettikten sonra iş tek maça kalıyor. Bu adil değil ancak bu düzenleme geçen yaz yapıldı, hepimiz ev sahibi avantajından haberdardık. Bursa kazanmayı hak etti. Basketbol, tahmin edilemez bir oyun. Bu gece yaşananlar bunun en büyük kanıtı.