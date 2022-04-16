Galatasaray 74-63 UMF Yapı İzmit Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasının erteleme maçında Galatasaray, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 74-63 mağlup etti.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini UMF Yapı İzmit Belediyespor 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili oynayan Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti.

Galatasaray, üçüncü çeyreğini 61-51 önde geçtiği karşılaşmadan 74-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 5'i üst üste olmak üzere 16. galibiyetini aldı. UMF Yapı İzmit Belediyespor ise 18. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'ın Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan, Kaela Davis, Shante Evans ve Tina Krajisnik beşiyle başladığımız mücadelede üç basketbolcu çift haneli sayı üretti. Kaptan Pelin Bilgiç 17 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla sarı-kırmızılı ekibin en skorer oyuncusu oldu. Tina Krajisnik 16 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla double-double yaptı. Kaela Davis 12 sayı ve 8 ribauntla maçı tamamladı.