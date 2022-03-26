Haberler Basketbol F.Bahçe endişeli

F.Bahçe endişeli

Final öncesinde sarı-lacivertliler bu maça atanan hakem Yener Yılmaz için bir açıklama yayınladı. Özetle "Orman-Mersin maçında ev sahibi Mersin'den yana tavır sergileyen Yılmaz'ın bu maça atanması kabul edilemez. Tüm dikkatimiz üzerinde olacak" ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
F.Bahçe endişeli
Final öncesinde sarı-lacivertliler bu maça atanan hakem Yener Yılmaz için bir açıklama yayınladı. Özetle "Orman-Mersin maçında ev sahibi Mersin'den yana tavır sergileyen Yılmaz'ın bu maça atanması kabul edilemez. Tüm dikkatimiz üzerinde olacak" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER
Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olay kadro dışı iddiası! "Ali Koç bir süredir..."
SON DAKİKA! Borsa İstanbul son 1 ayda dünyanın zirvesinde! Uzmanlar kritik hedefi açıkladı! İşte o sınır...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor