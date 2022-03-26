F.Bahçe endişeli

Final öncesinde sarı-lacivertliler bu maça atanan hakem Yener Yılmaz için bir açıklama yayınladı. Özetle "Orman-Mersin maçında ev sahibi Mersin'den yana tavır sergileyen Yılmaz'ın bu maça atanması kabul edilemez. Tüm dikkatimiz üzerinde olacak" ifadeleri kullanıldı.
Final öncesinde sarı-lacivertliler bu maça atanan hakem Yener Yılmaz için bir açıklama yayınladı. Özetle "Orman-Mersin maçında ev sahibi Mersin'den yana tavır sergileyen Yılmaz'ın bu maça atanması kabul edilemez. Tüm dikkatimiz üzerinde olacak" ifadeleri kullanıldı.