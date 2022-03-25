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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! TOFAŞ'ın rakibi...

Son dakika spor haberleri... FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle eşleşti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 14:11
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! TOFAŞ'ın rakibi...

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Türk temsilcisi TOFAŞ'ın rakibi, Lenovo Tenerife oldu.

İlk maçına deplasmanda çıkacak TOFAŞ, turu geçmesi halinde ise yarı finalde Hapoel U-NET Holon ile SIG Strasbourg arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final maçları, 5 Nisan'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar, 6-8 Mayıs'ta Bilbao'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

KUPADA EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

BAXI Manresa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)

Hapoel U-NET Holon (İsrail) - SIG Strasbourg (Fransa)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

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