Fenerbahçe Beko: 90 - Beşiktaş Icrypex: 81 (Maç sonucu) Basketbolda derbinin galibi F.Bahçe Beko!

Basketbol Süper Ligi'nde oynanan derbide Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Icrypex'i ağırladı. Zorlu mücadele F.Bahçe'nin 90-81'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligdeki 20'nci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Icrypex ise 11'inci kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

: Ülker Spor ve Etkinlik: Mehmet Karabilecen xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx: Şehmus Hazer 18, De Colo 24, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar, Metecan BirsenBaşantrenör: Aleksandar Djordjevic: Jefferson 23, Kenan Sipahi 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Egehan Arna 2, Yağız Aksu, WhiteheadBaşantrenör: Ahmet Kandemir: 19-19: 51-34 (Fenerbahçe lehine): 69-57 (Fenerbahçe lehine)