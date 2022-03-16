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Bizimkiler parkede

Galatasaray, Darüşşafaka, TOFAŞ Şampiyonlar Ligi’nde, Bahçeşehir ve Türk Telekom ise Avrupa Kupası’nda grup maçları oynayacak...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Bizimkiler parkede

Basketbolda temsilcilerimiz bugün çeşitli kulvarlarda parkeye çıkacak. G.Saray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Fransa'nın Dijon takımıyla karşılaşacak. Mücadele, 22.30'da başlayacak. Darüşşafaka da FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda 20.00'de İspanya'nın Manresa ekibini konuk edecek. J Grubu'nda lider olan TOFAŞ ise İtalya ekibi Treviso'yu ağırlayacak. Bu maç da 20.00'de start alacak. Türk Telekom ise ULEB Avrupa Kupası'nda sahne alacak. A Grubu 15. haftasında 20.00'de Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını konuk edecek. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda da Bahçeşehir Koleji, 20.00'de Portekiz'in Sporting takımını ağırlayacak. Kadınlarda ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final 2. maçında G.Saray, Macaristan'ın Szekszard takımını ağırlayacak. Maç 20.00'de.

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