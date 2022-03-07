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Basketbol Haberleri: THY EuroLeague'de Baskonia ile Anadolu Efes karşı karşıya!

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, 20. haftada İspanya ekibi Bitci Baskonia takımına konuk oluyor. Play-off umudunu sürdürmek isteyen Anadolu Efes'te mutlak hedef galibiyet. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:59
Basketbol Haberleri: THY EuroLeague'de Baskonia ile Anadolu Efes karşı karşıya!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

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