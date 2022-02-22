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Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Şehmus Hazer'in babası Halil Hazer hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden taziye mesajı yayınladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 13:01
Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in babası Halil Hazer'in vefat ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Takımımız Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer'in değerli babası Halil Hazer'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuz Şehmus Hazer'e ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da resmi sitesinden konuyla ilgili paylaşım yaptı.
TBF'den yapılan paylaşımda, "A Erkek Milli Takımımız ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer'in değerli babası Halil Hazer'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

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