Şampiyon Efes

Türk basketbolunun iki lokomotif ekibi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Bitci Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler maça iyi başlasa da ardından direksiyona Ergin Ataman'ın öğrencileri geçti. İlk periyotu Anadolu Efes 16-14 üstün tamamladı. Maç ikinci periyotta koptu. Beaubois ve Pleiss'ın sayılarıyla fark açılmaya başladı. Anadolu Efes soyunma odasına 14 sayı farkla 41-27'lik üstünlükle getti.

Fenerbahçe 3. periyota hızlı girerek farkı eritmeye çalıştı. Farkı da 9 sayıya kadar çekti. Ancak Anadolu Efes farkı yeniden çift hanelere çekti. Lacivert-beyazlılar son çeyreğe de 62-49'luk üstünlükle girdi. Son periyotta bitime 6 dakika kala Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle fark 10'a indi. Ancak Anadolu Efes rakibinin dönüşüne izin vermedi. Mücadeleyi 86-72 kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlılar böylece Türkiye Kupası'nı 12. defa müzesine taşımayı başardı.