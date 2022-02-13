Frutti Extra Bursaspor 99-78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmaya Onuralp Bitim, Hayes ve Andrews'in sayılarıyla önde başlayan Frutti Extra Bursaspor, 5'inci dakikada 12-3 üstünlük sağladı. Needham'ın da dış isabetten bulduğu skor katkısıyla bu dakikalarda 15-4'lük skorla farkı açan ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Nef, Purcell'in asist ve sayılarıyla karşılık bulsa da, çeyreği Frutti Extra Bursaspor 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı tekrar açtı. Onuralp Bitim'in fazla sayıda dış isabet bulduğu bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen eline alan Frutti Extra Bursaspor, 51-35'lik skorla soyunma odasına önde girdi.

Galatasaray Nef'in üçüncü periyotta gösterdiği ataklara karşı son çeyrekte rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, sahadan 99-78 galip ayrıldı.