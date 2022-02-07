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Zor da olsa Fener

Sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen maçta Bursaspor’u 99-96’yla geçti. Booker ve İsmet Akpınar 19’ar, Melih Mahmutoğlu ise 18 sayıyla oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Zor da olsa Fener

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 99-96 yendi. İlk çeyrek 27-20 sarı- lacivertli ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Soyunma odasına önde giden taraf ise 48-47'lik skorla Bursaspor oldu. Üçüncü periyot, 73-70'lik skorla tamamlandı. çekişmeli geçen dördüncü periyot sonrası Fenerbahçe maçı 99-96 kazandı. 16. galibiyetini alan Kanarya, zirvede kaldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş- Yalova: 94-85,
T.Telekom- Aliağa: 75-70.

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