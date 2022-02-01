Efes her sayıyı doğa için atacak

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Asvel Villeurbanne maçında atacağı her sayı, tohum olarak tabiatla buluşacak. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Her sayı +1 Ağaç Demek" sloganıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 4 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelede oyuncuların kaydettiği sayı kadar tohum ekilecek. Tohumlar, ulaşılması zor alanlara havadan ekim yapabilen ecoDrone araçlarıyla araziye bırakılacak. Ayrıca karşılaşmayı izlemeye gelen her seyirci için +10 tohum daha tabiatla buluşturulacak. Ve maçta taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse o oranda tohum eklenecek.