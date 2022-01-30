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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes FB CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki dev maçta Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 09:30
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes FB CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes ise 13 galibiyet ve 4 yenilgiyle beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 90-68'lik skorla kazanmıştı.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında 30 Ocak Pazar (bugün) saat 18.00'de başlayacak karşılaşma, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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