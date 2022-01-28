Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında yarın Bursa'da oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki corona virüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.



Geçen hafta sonu 1, dün de 3 oyuncunun corona virüs testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da bugün yapılan PCR testleri sonucunda toplam 6'dan fazla oyuncunun corona virüse yakalandığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maç ertelenirken, testleri pozitif sonuçlanan basketbolcular izolasyon altına alındı.