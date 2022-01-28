Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

ING Basketbol Ligi'nin yarın oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka müsabakası, İzmir ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniye Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 19:11 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 19:20
Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında yarın Bursa'da oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki corona virüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Geçen hafta sonu 1, dün de 3 oyuncunun corona virüs testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da bugün yapılan PCR testleri sonucunda toplam 6'dan fazla oyuncunun corona virüse yakalandığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maç ertelenirken, testleri pozitif sonuçlanan basketbolcular izolasyon altına alındı.

DİĞER
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'dan kızı ile paylaşım "Sabah güneşim evimizin neşesi"
Bu çay şifa deposu şifa! Her gün bir bardak iç 10 yaş gençleş: Cilde etkili olan Hibiskus mucizesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor