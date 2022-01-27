Maçta kalp krizi geçiren antrenörle yollar ayrıldı!

Yeşil-siyahlı kulüp, hastaneden taburcu olan Karadağ'ın vedasıyla ilgili, "Başantrenörümüz Cengiz Karadağ ile yaşadığı ciddi sağlık problemi nedeni ile sezonun geri kalanını sağlıklı bir şekilde getiremeyeceğiz hususunda mutabık olduğumuzdan mevcut sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiş bulunmaktayız. Kendisine en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz" açıklaması yaptı.

Akhisar'da cuma günü Kocaeli BŞB Kağıtspor'la oynanması gereken karşılaşma da ertelenirken, yarıda kalan Bornova Bld Karşıyaka maçının 2 Şubat'ta ikinci yarıdan itibaren devam edeceği açıklandı. 51 yaşındaki Cengiz Karadağ'ın İzmir Altındağ Atatürk Spor Kompleski'nde 22 Ocak'ta oynanan maçta ikinci periyodun bitimine 4 dakika 48 saniye kala bilincini kaybedip yere yığılmasıyla ilk müdahaleyi Bornova Belediyesi'nin sağlık ekipleri yapmıştı. Karadağ, sedyeyle hastaneye kaldırılırken, maç ilk yarı sonunda kaldığı yerden başlamak üzere ileri tarihe ertelenmişti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo yapılarak tıkalı kalp damarına stent takılan Karadağ, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilmişti.