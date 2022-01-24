Fenerbahçe Beko 84 -73 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Smith'in basketiyle 3. dakikada 8-4 üstünlük yakaladı. Şehmus'un üç sayılık basketiyle 5. dakikada 12-11 ile skoru lehine çeviren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-18 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, 12. dakikada Polonara'nın basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 34-19. Maçın ilk yarısı da 45-33 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Muhammed'in basketiyle 25. dakikada farkı 4 sayıya (48-44) indirmesine rağmen çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, 3. periyodu 67-53 önde geçti.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 84-73 kazandı.