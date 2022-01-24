Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 84 -73 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko 84 -73 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor haberi... ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:34
Fenerbahçe Beko 84 -73 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Smith'in basketiyle 3. dakikada 8-4 üstünlük yakaladı. Şehmus'un üç sayılık basketiyle 5. dakikada 12-11 ile skoru lehine çeviren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-18 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, 12. dakikada Polonara'nın basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 34-19. Maçın ilk yarısı da 45-33 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Muhammed'in basketiyle 25. dakikada farkı 4 sayıya (48-44) indirmesine rağmen çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, 3. periyodu 67-53 önde geçti.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 84-73 kazandı.

DİĞER
Son dakika: Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Galatasaraylı taraftarlardan o futbolculara sert tepki! "Defolup gitsinler..."
Dillere destan aşk! Tüm engellere rağmen evlendiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor