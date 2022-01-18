Bizimkiler parkede

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, play-in turu ikinci maçında bugün İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
İLK MAÇI KAYBETTİ
İlk maçta rakibine 76-69 yenilen Karşıyaka, seriyi 3. maça taşımak için bugün kazanmak zorunda. Darüşşafaka da FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında 20.00'de İspanyol Pablo Burgos'u ağırlayacak. Ekibimiz, iki galibiyete ulaşan takımın play-off'a yükseleceği turun ilk maçını kaybetmişti.