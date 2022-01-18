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Bizimkiler parkede

Şampiyonlar Ligi’nde İspanyollar ile karşılaşıyoruz. Karşıyaka, Tenerife; Darüşşafaka ise Burgos ile oynuyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Bizimkiler parkede

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, play-in turu ikinci maçında bugün İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

İLK MAÇI KAYBETTİ
İlk maçta rakibine 76-69 yenilen Karşıyaka, seriyi 3. maça taşımak için bugün kazanmak zorunda. Darüşşafaka da FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında 20.00'de İspanyol Pablo Burgos'u ağırlayacak. Ekibimiz, iki galibiyete ulaşan takımın play-off'a yükseleceği turun ilk maçını kaybetmişti.

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