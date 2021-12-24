Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! Nando De Colo ve Jan Vesely...

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 23 Aralık Perşembe günü Fransa'nın Lyon kentinde Asvel ile oynadığı EuroLeague karşılaşmasında sporcularımız Nando De Colo ve Jan Vesely sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştır.



Fransa'da yapılan ilk kontrollere göre; Nando De Colo'nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur.



Her iki sporcumuzun tedavi programı İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netleşecektir.