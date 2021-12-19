Aslan kükredi

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar tam 42 sayı farkla 124-82 kazandı. Aslan, Eray Aydoğan, Melo Trimble, Canberk Kuş, Sadık Emir Kabaca ve Kerry Blackshear beşiyle başladı. Cimbom'da 6 basketbolcu çift haneli sayı üretti. Galatasaray'da Akoon Purcell 29 sayısıyla en skorer oyuncu oldu.



GÖKSENİN'DEN 4 TANE 3'LÜK

David Kravis 16 sayı ve 7 ribauntluk benç katkısı verdi. Blackshear 14 sayı ve 11 ribauntla double double yaptı. Kaptan Göksenin tamamı dış atıştan 12 sayı üretti. Sadık ve Canberk 11'er sayılık performans ortaya koydu. G.Saray ilk periyodu 23-20, ikincisini 49-42 ve üçüncü çeyreği 86-62 önde bitirdi. Afyon'da Shorter 43 sayı üretirken yenilgiyi önleyemedi. Diğer sonuçlar: Karşıyaka- Türk Telekom: 71-76, Merkezefendi- Darüşşafaka: 74-69.