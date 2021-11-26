Son söz Efes’ın

THY Avrupa Ligi'nde maziyi arayan iki temsilcimizin derbi mücadelesinde son sözü Anadolu Efes söyledi: 89-84. Ülker Spor ve Etkinlik'teki maça etkili başlayan Fenerbahçe Beko, bir anda 15-6'lık seri yakaladı. Ancak toparlanan Efes, ilk çeyreği 20-18 önde geçti. İkinci periyodu 23-16 alan Fener, soyunma odasına 41-36 galip girmeyi başardı. İkinci yarıya da iyi başlayan ve 26-20'lik seri yapan sarı-lacivertliler, final periyoduna rahat (67-56) girdi. Ancak 25 sayıyla karşılaşmaya damgasını vuran Larkin'in ateşlediği Anadolu Efes, 33-17'lik bir seri yakaladı ve sezonun altıncı galibiyetini elde etti: 89-84.