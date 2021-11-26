Haberler Basketbol Son söz Efes’ın

Son söz Efes’ın

Avrupa Ligi’ndeki Türk gecesinde F.Bahçe’yi son çeyrekte geçti

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
Son söz Efes’ın
THY Avrupa Ligi'nde maziyi arayan iki temsilcimizin derbi mücadelesinde son sözü Anadolu Efes söyledi: 89-84. Ülker Spor ve Etkinlik'teki maça etkili başlayan Fenerbahçe Beko, bir anda 15-6'lık seri yakaladı. Ancak toparlanan Efes, ilk çeyreği 20-18 önde geçti. İkinci periyodu 23-16 alan Fener, soyunma odasına 41-36 galip girmeyi başardı. İkinci yarıya da iyi başlayan ve 26-20'lik seri yapan sarı-lacivertliler, final periyoduna rahat (67-56) girdi. Ancak 25 sayıyla karşılaşmaya damgasını vuran Larkin'in ateşlediği Anadolu Efes, 33-17'lik bir seri yakaladı ve sezonun altıncı galibiyetini elde etti: 89-84.
DİĞER
Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın son hali "Bu da kim?" dedirtti!
Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor