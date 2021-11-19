Şov yapalım

Türk Havayolları Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko 11. haftada sahne alıyor. Önceki gün Olimpiakos'u üstün bir oyunla 88-69 mağlup eden Anadolu Efes, Monaco'yu konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak maç beIN Sports HABER'de ücretsiz takip edilecek. Turnuvanın son şampiyonu lacivert-beyazlılar, bu sezon ilk kez 2 galibiyet üst üste almıştı ve seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Efes'in 10 maçta 6 yenilgisi ve 4 galibiyeti bulunurken, Fransız rakibinin ise galibiyet ve yenilgisi var. Efes, Avrupa'da 737 maça çıkarken 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.



ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Son iki maçını kaybedip düşüşe geçen Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Turnuvada 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor. Çıkışa geçmek isteyen sarı- lacivertlilerin kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor. Organizasyonda geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve sadece 1 galibiyet alabilen Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.