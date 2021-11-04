Kadın basketbolda derbi zamanı! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının saati

Ligde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Safiport, 5 Kasım Cuma günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 4. haftanın müsabaka programı şöyle:

5 KASIM CUMA:

13.30 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

6 KASIM CUMARTESİ:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray (Servet Tazegül)

14.00 OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)

16.00 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)