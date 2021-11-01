Fenerbahçe çok farklı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Gaziantep Basketbol'u 102-80 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyotu 32-21; devreyi ise 47-46 önde kapattı. Üçüncü periyota ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 71-66'lık skorla final periyotuna önde girdi. Son periyotta da farkı açan Kanarya, 102-80 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini elde etti. 27 sayı, 2 asist ve 1 ribaundla oynayan Melih Mahmutoğlu, karşılaşmaya damgasını vurdu. Afyon-D.Şafaka karşılaşması ertelenirken, Karşıyaka, sahasında Yalovaspor'u 79-73 mağlup etti.