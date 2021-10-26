Pınar Karşıyaka: 67 - Baxi Manresa: 72 | MAÇ SONUCU ÖZET

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, grubun 3. maçında 2'de 2 yaparak averajla grup lideri olan İspanya temsilcisi Baxi Manresa'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci periyotta konuk ekip baskın oynasa da Karşıyaka devreye 35-34'lük üstünlükle girdi. Çekişmeye sahne olan maçın üçüncü periyodunda üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılılar, son periyoda 55-52'lik skorla önde girdi. Mücadelenin son setinde ise Karşıyaka, rakibinin etkili oyununa cevap veremedi ve maçta 72-67'lik skorla mağlup olarak ayrıldı.
Öte yandan, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezon aldığı ceza sebebiyle mücadeleyi tribünden takip etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Yohan Rosso xx, Oskars Lucis xx,Alexandre Deman xx
Pınar Karşıyaka: Michael Roll xx 12, Yunus Sonsırma x , Can Korkmaz x 3, Burak Yıldızlı x 2, James Blackmon x 2, Tony Taylor xx 6, Akil Mitchell xxx 18, Amath M'baye xx 14, Bonzie Colson xx 8, Mahir Ağva x , Berkan Durmaz x 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Baxi Manresa: Rafa Martinez xx 5, Daniel Perez x 2, Ismael Bako xx 4, Yankuba Sima xx 5, Guillem xx 6, Dani Garcia x , Chima Moneke xxx 10, Joe Thomasson xx 10, Luke Maye xxx 14, Elias Valtonen xx 7, Marcis Steinbergs x, Sylvain Francisxo xx 9
Başantrenör: Pedro Martinez
1. Periyot: 20-16 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 35-34 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 55-52 (Pınar Karşıyaka lehine)