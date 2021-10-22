Efes'ten siftah

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında ilk 4 haftayı galibiyetsiz kapatan temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Unics Kazan'ı konuk etti. Lacivert-beyazlılar sahadan 71-68'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla son şampiyon unvanına sahip olan Anadolu Efes bu sezonki ilk galibiyetini alırken EuroLeague'in yeni ekiplerinden UNICS Kazan ise 4. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes'te Elijah Bryant ve Beaubois 14 sayı, Tibor Pleiss 12 sayı, Adrien Moerman 10 sayı, Shane Larkin 8 sayı ile oynarken, Unics Kazan'da Brown ve Canaan 16 sayı, Mario Hezonja 113 sayı ile çift haneli skor üretti.



Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 117-97 yendi. 20 dakika süre alan milli basketbolcu, karşılaşmayı 22 sayı, 5 asistle tamamladı.