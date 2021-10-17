Karşıyaka tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında ağırladığı Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 mağlup etti. İzmir temsilcisi mücadelenin devresini de 41-29 önde bitirdi. 3 oyuncunun çift haneli sayılan ürettiği takımda 16 sayı kaydeden M'Baye zaferde önemli rol oynadı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Öte yandan günün diğer karşılaşmalarında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'a 70-68, Galatasaray NEF de sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 85-78 mağlup oldu.