Herkesle yüzleşirim

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına bir kez daha adaylığını koyan Hidayet Türkoğlu, yaptıklarını anlattı ve gelen eleştirileri yanıtladı. Türkoğlu, "Biz bu zamana kadar yaptığımız işten çok memnunuz, daha da iyi işleri nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. İki adayın daha çıkması basketbolun ne kadar istenilir, arzu edilir ve cazip hale geldiğini gösteriyor. Herkesle yüzleşmeye hazırım" dedi.
TürkiyeBasketbol Federasyonu başkanlığına bir kez daha adaylığını koyan Hidayet Türkoğlu, yaptıklarını anlattı ve gelen eleştirileri yanıtladı. Türkoğlu, "Biz bu zamana kadar yaptığımız işten çok memnunuz, daha da iyi işleri nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. İki adayın daha çıkması basketbolun ne kadar istenilir, arzu edilir ve cazip hale geldiğini gösteriyor. Ekip olarak son 5 yılda basketbola değerler kattığımızı düşünüyoruz. Ligimiz Avrupa'nın en iyi ligleri arasında. Telefonum her zaman açık. Herkesle yüzleşmeye hazırım" dedi.