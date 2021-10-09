Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex: 73-76 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İki takımın da kontrollü başladığı ilk çeyreği 24-22 önde tamamlayan Beşiktaş Icrypex, ikinci periyotta da üstünlüğünü korumayı başardı ve soyunma odasına konuk ekibin 44-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta Frutti Extra Bursaspor, taraftarın da desteğiyle oyundaki tempoyu arttırmayı başardı. Özellikle savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan yeşil-beyazlılar, bu çeyrekte geriden geldi ve final periyotuna 62-58 önde girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Maçın son saniyelerine kadar çekişmenin sürdüğü çeyreği, Beşiktaş Icrypex daha iyi oynadı ve parkeden 76-73 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 26, Needham 3, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Ömer Utku Al, Andrews 6, Akif Egeman Güven 2

Beşiktaş Icrypex: Bone 21, Lawson 12, Bluiett 2, Furkan Haltalı 11, Reaves 10, Jefferson 8, Mehmet Yağmur 5, Egehan Arna 7, Hakan Sayılı

1. Periyot: 22-24

Devre: 39-44

3. Periyot: 62-58