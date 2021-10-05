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Hapoel Bank Yahav - Pınar Karşıyaka: 84-86 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz zorlu mücadelede rakibini 86-84 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 23:26
Hapoel Bank Yahav - Pınar Karşıyaka: 84-86 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 86-84 yendi.

Kudüs kentindeki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Pınar Karşıyaka'nın 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı ancak ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-44 önde gitti.

Hapoel Bank Yahav, son 10 dakika öncesi farkı 2 sayıya (64-62) çıkardı. Ev sahibi takım, çekişmeli geçen 4. çeyreğin son 7 saniyesine de 84-83 önde girdi. Fakat Pınar Karşıyaka, Colson'ın bitime 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle sahadan 86-84 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'ya maçı getiren Colson, 22 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Blackmon da yüzde 70 saha içi isabetiyle 19 sayı kaydetti.

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