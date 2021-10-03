Efes'ten Kartal'a tarihi fark

ING Basketbol Süper Lig'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i tarihi bir skorla mağlup etti. Dış şutlarda Anderson ile sayı üreten son dakika içinde farkı 18 sayıya (33-15) çıkaran Anadolu Efes, ilk çeyreği 33-17 önde geçti. Rakibini iyi savunan ve rahat bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlılar, 2. periyot sonunda farkı 37 sayıya çıkardı: 22-59. Karşılaşmanın 3. periyodunu 84-40 önde geçen Anadolu Efes, son periyotta da rakibine şans vermedi. Ergin Ataman'ın öğrencileri, karşılaşmayı da 46 sayı farkla 101-55 kazandı. Geçtiğimiz hafta Merkezefendi Belediyesi'ni son topa kalan maçta deviren ve hafta içinde Avrupa Ligi'nde Real Madrid deplasmanından yenilgiyle dönen Anadolu Efes, Akatlar'da tarihi farkla moral buldu.



Anadolu Efes'in en skorer ismi 21 sayıyla Beaubois oldu. Anderson 19, Singleton 16 ve Petrusev 15 sayıyla takımına katkı sağladı. Kartal'ın en skoreri ise 12 sayıyla Lawson oldu.



Ergin Ataman, "Madrid maçının stresiyle sert ve kararlı bir basketbol oynadık. CSKA'ya da aynısını yapmalıyız" dedi.