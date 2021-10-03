Aslan’a Daçka şoku: 101-107

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Darüşşafaka, normal süresi 79-79, birinci uzatma bölümü ise 91-91 biten maçta Galatasaray Nef'i ikinci uzatma sonucunda 107-101 yendi. Aslan ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Darüşşafaka, normal süresi 79-79, birinci uzatma bölümü ise 91-91 biten maçta Galatasaray Nef'i ikinci uzatma sonucunda 107-101 yendi. Aslan ilk mağlubiyetini aldı. Günün bir diğer maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup etti.