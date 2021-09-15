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Ergin Ataman'dan yıllar sonra gelen itiraf! Futbol takımından teklif almış

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Ataman, yıllar önce Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın kendisine futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağını sorduğunu açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:54
Ergin Ataman'dan yıllar sonra gelen itiraf! Futbol takımından teklif almış

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ATAMAN'IN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:

6-7 sene önce Ünal Aysal bana Galatasaray futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu. 1-2 senelik eğitimden sonra yapabilirim demiştim. Bu tekliften birkaç ay sonra başkanlığı bırakmıştı. Böyle bir görüşmemiz oldu.

"MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA TÜRK HOCA OLMALI"

Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı. Ümit Milli Takım'dan bir hocanın A Milli Takım'ın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre.

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