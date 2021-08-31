Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor! FIBA 2023 Dünya Kupası | CANLI

A Milli Basketbol Takımı'mız, Endonezya, Japonya ve Filipinler'in ortaklığında, 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 elemelerinde mücadele edecek. İlk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen millilerimizin rakipleri belli oluyor...
Kura çekiminin gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.
1. Torba: İspanya, Slovenya, Fransa, Sırbistan
2. Torba: İtalya, Litvanya, Yunanistan, Almanya
3. Torba: TÜRKİYE, Çekya, Polonya, Rusya
4. Torba: Hırvatistan, Karadağ, Letonya, Ukrayna
5. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Belçika, Macaristan
6. Torba: Büyük Britanya, İsrail, Bosna Hersek, Hollanda
7. Torba: İzlanda, Estonya, Bulgaristan, Belarus
8. Torba: Makedonya, İsveç, Portekiz, Slovakya