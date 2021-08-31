Haberler Basketbol Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor! FIBA 2023 Dünya Kupası | CANLI

Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor! FIBA 2023 Dünya Kupası | CANLI

Son dakika spor haberi... FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başlıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın rakipleri belli oluyor. 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023’te, etkinliğe ilk kez birden fazla ülke ev sahipliği yapacak. TSİ 13.00'te başlayan kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 14:08
Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor! FIBA 2023 Dünya Kupası | CANLI

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A Milli Basketbol Takımı'mız, Endonezya, Japonya ve Filipinler'in ortaklığında, 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 elemelerinde mücadele edecek. İlk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen millilerimizin rakipleri belli oluyor...

Kura çekiminin gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

1. Torba: İspanya, Slovenya, Fransa, Sırbistan
2. Torba: İtalya, Litvanya, Yunanistan, Almanya
3. Torba: TÜRKİYE, Çekya, Polonya, Rusya
4. Torba: Hırvatistan, Karadağ, Letonya, Ukrayna
5. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Belçika, Macaristan
6. Torba: Büyük Britanya, İsrail, Bosna Hersek, Hollanda
7. Torba: İzlanda, Estonya, Bulgaristan, Belarus
8. Torba: Makedonya, İsveç, Portekiz, Slovakya

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