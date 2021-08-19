Haberler Basketbol Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyun kurucu Ege Havsa'yı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyun kurucu Ege Havsa'yı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: Basketbol Süper Lig yaklaştıkça takımlar kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandırıyor. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı bir transfer daha yaparak 24 yaşındaki oyun kurucu Ege Havsa ile sözleşme imzaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:44
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyun kurucu Ege Havsa'yı kadrosuna kattı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 24 yaşındaki Ege Havsa'nın kadroya katıldığı belirtildi.

Anadolu Efes altyapısından yetişen ve 3 sezon (2013-2016) Pertevniyal forması giyen Ege Havsa, kariyerine 2016'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde devam etti.

NCAA'de Fordham Üniversitesi, Utah Valley Üniversitesi'nde oynayan 1,96 metre boyundaki Ege, geçen sezonu Rice Üniversitesi'nde geçirdi. Ege, 25 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,3 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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