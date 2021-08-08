U18'ler farklı kaybetti! Türkiye 59-78 Rusya

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, beşinci ve son maçında karşılaştığı Rusya'ya 78-59'luk skorla mağlup oldu. 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız grubu iki galibiyet üç mağlubiyetle tamamlarken Rusya da ikinci galibiyetini almış oldu.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve TBF yetkilileri takip etti.

Millilerimiz mücadeleye Haktan Yavaş, Yiğit Hamza Mestoğlu, Karahan Tuan Efeoğlu, Samet Yiğitoğlu ve Ege Tan Yıldızoğlu beşiyle başladı. Ay-yıldızlılarımız karşılaşmanın ilk yarısını 34-30 geride tamamladı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızda Karahan Tuan Efeoğlu ve Tan Yıldızoğlu 13'er, Haktan Yavaş 12 sayı kaydetti. Rusya'da ise Oleg Akramov 22 sayıyla oynadı.