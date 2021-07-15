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Obradovic ve Fenerbahçe Beko İstanbul'da buluşuyor!

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni takımı Partizan'ın başında İatanbul'a geliyor. Sarı-lacivertli kulübün ev sahipliği yapacağı İstanball Cup'ta Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Partizan, Monaco ve Unics Kazan mücadele edecek. 11-12 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvada sarı-lacivertliler Unics Kazan'la karşı karşıya gelecek. Diğer maçta ise Obradovic'in yeni takımı Partizan ile Monaco kozlarını paylaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 22:04
Obradovic ve Fenerbahçe Beko İstanbul'da buluşuyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ev sahipliği yapacağı hazırlık turnuvasında Monaco, UNISC Kazan ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'la karşı karşıya gelecek.

Istanball Cup adı verilen turnuvada Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra, Zeljko Obradovic'in görev yaptığı Sırbistan ekibi Partizan, bu sezon Fransa'nın THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olacak Monaco ve Rusya'dan UNICS Kazan yer alacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva, 24 Nisan'da hayatını kaybeden kongre üyesi, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Türköz anısına düzenlenecek.

Başlama saati ve bilet satışları daha sonra açıklanacak turnuvanın programı şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

Monaco-Partizan

Fenerbahçe Beko-UNICS Kazan

12 Eylül Pazar:

Üçüncülük maçı

Final maçı



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