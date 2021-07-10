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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic Ankara'ya geliyor

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra bir sezon takım çalıştırmayan Zeljko Obradovic, ülkesine dönüp Partizan'ın başına geçmişti. EuroCup kuraları sonrası Partizan, temsilcimiz Türk Telekom'la aynı gruba düştü. Böylece Obradovic'in sezon içerisinde Ankara'ya gelmesi kesinleşti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:12
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic Ankara'ya geliyor

EuroCup 2021-2022 sezonu grupları gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Ülkemizi bu organizasyonda temsil edecek olan Türk Telekom A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor ise B Grubu'nda yer aldı. Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra bir sezon takım çalıştırmayan başantrenör Zeljko Obradovic, Partizan'da göreve getirilmişti.

Sırp ekibi, temsilcimiz Türk Telekom'la aynı EuroCup'ta aynı grupta yer aldı. Böylece başarılı antrenörün yolunun yeniden Türkiye'ye düşmesi kesinleşti. Türk Telekom'un Partizan'ı ağırlayacağı mücadele ocak ayının son haftasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

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