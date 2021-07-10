Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic Ankara'ya geliyor

EuroCup 2021-2022 sezonu grupları gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Ülkemizi bu organizasyonda temsil edecek olan Türk Telekom A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor ise B Grubu'nda yer aldı. Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra bir sezon takım çalıştırmayan başantrenör Zeljko Obradovic, Partizan'da göreve getirilmişti.
Sırp ekibi, temsilcimiz Türk Telekom'la aynı EuroCup'ta aynı grupta yer aldı. Böylece başarılı antrenörün yolunun yeniden Türkiye'ye düşmesi kesinleşti. Türk Telekom'un Partizan'ı ağırlayacağı mücadele ocak ayının son haftasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.