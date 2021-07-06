Son dakika spor haberleri: Amanda Zahui Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli basketbolcu Amanda Zahui ile anlaşmaya vardı. Transfer resmi siteden resmen açıklandı.
WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. Fenerbahçe Öznur Kablo'da! ✍️— Fenerbahçe Öznur Kablo 🏆 (@fbkadinbasket) July 6, 2021
Ailemize hoş geldin @AmandaZahuiB! 💛💙
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