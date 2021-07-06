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Son dakika spor haberleri: Amanda Zahui Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna WNBA'den takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli basketbolcu Amanda Zahui ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 11:36
Son dakika spor haberleri: Amanda Zahui Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli basketbolcu Amanda Zahui ile anlaşmaya vardı. Transfer resmi siteden resmen açıklandı.

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