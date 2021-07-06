Son dakika spor haberleri: Amanda Zahui Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli basketbolcu Amanda Zahui ile anlaşmaya vardı. Transfer resmi siteden resmen açıklandı.