Yarı finaldeyiz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat elemelerinde yarı finale yükselmeyi başardı. İlk maçında Uruguay'ı 95-86 yenen 12 Dev Adam, ikinci karşılaşmada Çekya'yı 87-70 devirerek B Grubu'nu lider tamamladı. Tempolu başlayan maçta Auda ve Balvin ile boyalı alandan sayılar bulan Çekya'ya Furkan Korkmaz'la karşılık veren Türkiye, ilk çeyreği 17-14 önde bitirdi. İkinci çeyrekte milliler, bir ara geri düşse de kontrolü eline alarak soyunma odasına 45-38 üstün gitti. Üçüncü periyotta 4 oyuncusu katkı sağlayan ay-yıldızlılar, son bölüme 63-54 önde girdi. Son çeyrekte Melih ve Ersan'la üçlükler bulan Türkiye maçı kazanmayı bildi. Milliler yarın yarı final maçına çıkacak.